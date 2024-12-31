Крім традицій і звичаїв, існують і деякі заборони

Українці дуже люблять традиційні зимові свята, одним із яких є Щедрий вечір - переддень Нового року. Щедрий вечір за новим календарем святкується 31 грудня, а за старим – 13 січня, на Старий Новий рік. Щедрий вечір (Маланка) є релігійно-народним святом. Що не можна робити у цей день розповідає УНІАН.

Найважливішою традицією Щедрого вечора є приготування великої кількості ситних страв. За народними уявленнями, що багатшою і смачнішою буде їжа, то щасливіше мине наступний рік.

У дохристиянські часи дівчата ворожили, оскільки ритуали в ніч з 31 на 1 січня вважалися найбільш дієвими.

Що не можна робити на Щедрий вечір

Крім традицій і звичаїв, існують і деякі заборони. Спираючись на багатовікові традиції, у цей день не можна:

рахувати монети і позичати гроші;

сваритися, ображатися і лихословити;

зустрічати свято в старому або темному одязі;

не можна працювати;

не можна сваритися;

не можна сумувати;

не можна сидіти за святковим столом мовчки;

не можна залишати порожнім вхід до дому;

не можна їсти всю їжу на столі;

не можна викидати сміття після заходу сонця.

Наші предки на Щедрий вечір не готували страви з риби або птиці, вважали, що таким чином можуть відлякати удачу.