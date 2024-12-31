Не вдягайтесь у темне: що не можна робити на Щедрий вечір
Українці дуже люблять традиційні зимові свята, одним із яких є Щедрий вечір - переддень Нового року. Щедрий вечір за новим календарем святкується 31 грудня, а за старим – 13 січня, на Старий Новий рік. Щедрий вечір (Маланка) є релігійно-народним святом. Що не можна робити у цей день розповідає УНІАН.
Найважливішою традицією Щедрого вечора є приготування великої кількості ситних страв. За народними уявленнями, що багатшою і смачнішою буде їжа, то щасливіше мине наступний рік.
У дохристиянські часи дівчата ворожили, оскільки ритуали в ніч з 31 на 1 січня вважалися найбільш дієвими.
Що не можна робити на Щедрий вечір
Крім традицій і звичаїв, існують і деякі заборони. Спираючись на багатовікові традиції, у цей день не можна:
- рахувати монети і позичати гроші;
- сваритися, ображатися і лихословити;
- зустрічати свято в старому або темному одязі;
- не можна працювати;
- не можна сваритися;
- не можна сумувати;
- не можна сидіти за святковим столом мовчки;
- не можна залишати порожнім вхід до дому;
- не можна їсти всю їжу на столі;
- не можна викидати сміття після заходу сонця.
Наші предки на Щедрий вечір не готували страви з риби або птиці, вважали, що таким чином можуть відлякати удачу.