Увечері на 31 грудня також відзначається свято Маланки

Щедрий вечір за новоюліанським календарем святкують 31 грудня. Це свято, що закликає до добробуту та багатства, супроводжується молодіжними гуляннями. Ввечері 31 грудня вулицями ходить Маланка, яка розважає людей театральними виставами та щедрівками з побажаннями для господарів та їхніх близьких. Про традиції і прикмети цього дня пише OBOZ.UA.

Традиції на Щедрий вечір

Щедрий вечір – це свято, яке має особливе значення для українців і відзначається 31 грудня за новим календарем, завершуючи рік. Цей вечір вважається завершенням циклу зимових свят та початком новорічних традицій. У церквах проходять урочисті богослужіння, на яких віряни дякують за рік, що минає, і просять благословення на наступний. Після молитви розпочинається святкова вечеря, що включає страви, які символізують багатство та процвітання.

Завершення посту дає змогу додавати до столу м’ясні страви, різноманітну випічку, вареники, млинці, печеню, ковбаси та пироги. Особливе місце на столі займає кутя, яка на Щедрий вечір називається «щедрою», адже після посту можна додавати більше інгредієнтів, зокрема масла та меду.

Обряди та звичаї Щедрого вечора

Традиційно перед вечерею віряни здійснюють молитви та дякують Богові за рік, що минув. У деяких родинах зберігається звичай обміну подарунками та відвідування родичів і друзів. Вечір також знаменує початок обряду щедрування: дівчата йдуть від хати до хати, співаючи щедрівки, – пісні, що приносять добробут, здоров’я та щастя в домівки. Вони бажають господарям гарного року, здоров’я та рясного врожаю. Щедрівки мають позитивний настрій, що допомагає створити атмосферу добра і радості.

Окремо варто згадати обряд винесення дідуха (снопу), символу родючості та добробуту, який ставлять на святий стіл. Згідно з народними віруваннями, дідух приносить з собою удачу та захищає будинок від негараздів. Також є звичай почастувати тварин смаколиками, адже вважається, що в ніч на Щедрий вечір навіть вони можуть говорити.