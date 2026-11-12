Більшість областей України відчують покращення погоди 13 листопада

Довгоочікуване потепління прийде в Україну уже 13 листопада, але не всі області відчують покращення погоди. Синоптики Укргідрометцентру розповіли, де очікувати до 18°С тепла вдень, а де – лише 6°С.

У п’ятницю, 13 листопада, більшість областей України відчують покращення погоди. Найтепліше буде на півдні – до 18°С тепла вдень. У східних та центральних областях вдень температура повітря прогріється до 14°С тепла. На півночі очікується близько 10°С тепла.

Найхолодніша погода 13 листопада пануватиме на заході країни. У Волинській, Львівській, Рівненській та Івано-Франківській областях вдень прогнозують лише від 5 до 8°С тепла, протягом дня дощитиме. На Буковині вдень до 12°С тепла, у Хмельницькій та Закарпатській областях – до 10°С тепла.

Карта погоди в Україні 13 листопада (клікніть для збільшення)

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Уже із суботи, 14 листопада, погода погіршиться у всіх областях, лише на крайньому сході та у Криму збережеться до 12-14°С тепла. На всій території країни буде хмарно з проясненнями, без істотних опадів. Температура повітря вдень становитиме переважно від 4 до 7°С тепла.

У неділю, 15 листопада, по всій території України переважатиме сонячна погода, хоч і не прогнозують суттєвого потепління. На півдні та сході – до 8°С тепла, на заході, півночі та у центральних областях – до 7°С тепла. Опадів не прогнозують.

У понеділок, 16 листопада, збережеться сонячна погода, без істотних опадів, вдень до 8°С тепла. Найтепліше буде на півдні, Закарпатті та Буковині – до 9–10°С тепла.

Із вівторка, 17 листопада, повернуться дощі, буде хмарно з проясненнями по всій території України. На заході трішки потепліє – до 12°С тепла, на Буковині – до 16°С тепла. Тепла погода збережеться також на півдні – до 13°С тепла. У інших областях переважно до 7°С тепла.

Карта погоди в Україні 17 листопада (клікніть для збільшення)