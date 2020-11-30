11-місячна Іларія потребує термінової пересадки печінки

11-місячна Іларія Гаврюсєва з Рівного потребує термінової трансплантації печінки. У дівчинки – біліарна атрезія, або вроджена непрохідність жовчних шляхів, через яку в дитини виник цироз печінки. Тож тепер їй необхідна термінова пересадка печінки. Донором має стати мама. На дообстеження та операцію необхідно зібрати 2 млн грн.

«Іларії лише 11 місяців, 9-ть із яких вона провела з мамою у різних лікарнях. Попереду дообстеження та трансплантація печінки від мами, попередня вартість яких понад 2 млн грн. Підготовку до операції потрібно розпочати якнайшвидше, адже вже й так втрачено дуже багато часу», – розповіли у Благодійному фонді «Крила надії».

Операцію планують провести у Києві. Зараз дівчинка перебуває у реанімації в рівненській лікарні. Її та маму готують до операції. Батьки просять небайдужих допомогти зібрати необхідну суму.

Реквізити для допомоги Іларії:

5169330519980178 – карта ПриватБанк

IBAN UA733052990000026005041005761 код ЄДРПОУ 35620901 – для переказу з інших банків

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