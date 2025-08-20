У разі виявлення уражених качанів, рослини необхідно видалити та знищити

Садівники-любителі, які вирощують кукурудзу на присадибних ділянках, іноді стикаються з незвичними наростами на качанах. Вони виглядають як темні пухирі чи грибоподібні утворення, що викликає занепокоєння. Така аномалія – не рідкість, і детально про неї пише ProstoWay.

Йдеться про пухирчасту сажку – грибкове захворювання, що вражає кукурудзу. Зовні ураження нагадує сіро-чорні здуття, які можуть з’являтися як на качанах, так і на листі чи стеблах. Вживати в їжу таку кукурудзу категорично заборонено, адже нарости містять токсичні сполуки, здатні спричинити сильне отруєння. Особливо небезпечна заражена рослина для тварин.

Цікаво, що в деяких країнах, зокрема в Мексиці, пухирчасту сажку вважають делікатесом, її додають до традиційних страв, таких як кесадильї. Однак, попри гастрономічні експерименти за кордоном, фахівці не рекомендують споживати уражену грибком кукурудзу. На додачу до ризику для здоров’я, хвороба також здатна повністю знищити врожай.

Як захистити кукурудзу від грибка

Найдієвіший спосіб профілактики – висаджування стійких до хвороб сортів. Важливо також дотримуватись сівозміни й уникати надмірного ущільнення посівів кукурудзи на одній ділянці. Для посіву краще обирати гібридне насіння першого покоління (F1), воно має кращий імунітет до типових захворювань культури.

Також агрономи радять звертати увагу на кілька базових правил догляду:

сівба у рекомендовані строки;

профілактична обробка від шкідників;

забезпечення рослин необхідними мікро- та макроелементами.

У разі виявлення уражених качанів, рослини необхідно видалити та знищити, найкраще спалити, щоб уникнути подальшого поширення грибка на ділянці.