Внаслідок ДТП рух на ділянці траси «Київ-Чоп» неподалік Дубна ускладнений

На трасі «Київ-Чоп» на Рівненщині сталась смертельна аварія за участі мікроавтобуса та вантажівки. Станом на 09:00 поліція повідомляє також про двох травмованих. Наразі рух на цій ділянці траси ускладнений, для проїзду вільна лише одна смуга.

Повідомлення про аварію на трасі «Київ-Чоп» неподалік села Крилів, що орієнтовно за 17 км від Дубна, надійшло до поліції близько 08:00 сьогодні, 26 квітня, повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

️За попередньою інформацією, внаслідок зіткнення автомобіля «Газель» та вантажівки із напівпричепом загинув чоловік. Іще двоє доставлені до лікарні.

«На місці події працює слідчий слідчого управління ГУНП, слідчо-оперативна група Дубенського РВП. Патрульні поліцейські регулюють рух – для проїзду вільна лише одна смуга», – попереджають у поліції.