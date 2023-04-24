Volkswagen Caddy на швидкості наштрикнувся на металевий відбійник

Неподалік Дубна на Рівненщині автомобіль Volkswagen Kaddy на швидкості в'їхав у відбійник і буквально наштрикнувся на нього. 65-річний водій отримав важкі травми і за день помер у реанімації. Згодом з'ясувалось, що у ДТП загинув заступник голови церкви євангельських християн-баптистів Сергій Мороз.

Аварія сталася у суботу, 22 квітня, близько 13:00 на трасі «Київ-Чоп» неподалік села Тараканів. Як встановила поліція, 65-річний водій автомобіля Volkswagen Caddy, житель Київщини, не впорався з керуванням, виїхав на смугу зустрічного руху та в’їхав у відбійник.

«Унаслідок ДТП його та 54-річного пасажира доставили до лікарні. Керманича із тяжкими травмами госпіталізували у реанімацію, однак врятувати життя чоловікові не вдалося. Вчора, 23 квітня, медики констатували смерть 65-річного чоловіка», – повідомляє прес-служба поліції Рівненщини.

У 54-річного постраждалого діагностували струс головного мозку, закриту черепно-мозкову травму та забої. Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст. 286 ККУ (порушення правил дорожнього руху, що спричинило смерть). Санкція статті передбачає від трьох до восьми років тюрми.

Згодом у прес-службі Волинського обласного об'єднання церков євангельських християн-баптистів повідомили, що у ДТП загинув заступник голови церкви, пастор Сергій Мороз. Він разом зі знайомим Олександром Зайцем повертались із відрядження в Непал. Зазначається, що зіткнення з відбійником відбулось через «водійську втому».