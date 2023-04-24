Автомобіль Volkswagen збив електроопору та опинився у кюветі

У Рівному патрульні склали декілька адмінпротоколів на водія, який втрапив у ДТП і втік. Повернувся він на місце ввечері того ж дня, аби забрати пошкоджене авто, втім, чоловік натрапив на поліцію. Під час перевірки документів виявилось, що порушник взагалі не мав права сідати за кермо, бо досі не отримував водійського посвідчення.

Автомобіль, що втрапив у ДТП, патрульні поліцейські виявили на вулиці Чорновола близько 07:00 у суботу, 22 квітня. Як з'ясували правоохоронці, водій автомобіля Volkswagen наїхав на електроопору, а тоді опинився у кюветі. Після інциденту водій втік з місця аварії.

«А вже за декілька годин водій повернувся на місце, щоб забрати свій автомобіль. Під час перевірки документів патрульні з'ясували, що керманич не має права керувати таким транспортним засобом, оскільки не отримував посвідчення водія», – йдеться у повідомленні прес-служби патрульної поліції Рівненщини.

На 24-річного водія патрульні склали протокол за ст. 124 КУпАП (вчинення ДТП) та протокол за ст. 122-4 КУпАП (залишення місця ДТП), а також винесли постанову за ч. 2 ст. 126 КупАП (керування транспортним засобом особою, яка не має права керування таким транспортним засобом).

Стаття про вчинення ДТП передбачає 850 грн штрафу, а стаття про втечу з місця аварії – 3400 грн штрафу.