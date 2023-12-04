Вантажівка в'їхала у автобус, що рухався в попутному напрямку

На Волині у ДТП потрапив міжнародний автобус Київ – Варшава. Неподалік українсько-польського кордону у нього в’їхала вантажівка, що розчищала дорогу від снігу. Внаслідок аварії травмувались двоє людей: водій автобуса та пасажирка.

Як повідомила прес-служба поліції Волині, аварія сталась ввечері у неділю, 3 грудня, поблизу села Вишнів у Ковельському районі (це орієнтовно за 15 км від пункту пропуску «Ягодин»).

«39-річний житель цього ж району, керуючи автомобілем DAF, зіткнувся із рейсовим автобусом сполученням Київ – Варшава під керуванням 30-річного місцевого жителя», – повідомляють обставини аварії правоохоронці.

Внаслідок аварії водій та 46-річна пасажирка автобуса отримали тілесні ушкодження. Однак, вони не госпіталізовувались.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило травми). Санкція статті передбачає мінімум 51 тис. грн штрафу.