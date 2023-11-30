Автобус тягнули за допомогою маніпулятора автодору

На Волині неподалік Володимира у сніговому заметі застряг пасажирський автобус, що прямував із Києва до Щецина. Зі снігу його відбуксирували рятувальники, а пасажирів згодом пересадили на інший автобус.

Як повідомила прес-служба ДСНС Волині, повідомлення до рятувальників надійшло о 00:12 у четвер, 30 листопада. Зазначалось, що через негоду на узбіччі дороги Устилуг – Луцьк застряг пасажирський автобус сполученням Київ – Щецин.

«На місце події виїхали рятувальники сьомої пожежно-рятувальної частини Володимира. За допомогою тросу спільно з маніпулятором автодору автобус відбуксировано зі снігового замету», – повідомили рятувальники.

Станом на цей момент в автобусі перебували 13 пасажирів та водій. Згодом їх пересадили на інший автобус.

Додамо, що зранку 30 листопада рятувальники допомогли відбуксирувати ще один пасажирський автобус, який застряг у снігу поблизу села Піски, що на адмінмежі Волинської та Рівненської областей. Йдеться про автобус Броди – Луцьк, у якому перебували двоє пасажирів.