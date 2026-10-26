Від удару легковик перекинувся у кювет

Між селищем Іваничі та селом Біличі Володимирського району сталася ДТП за участі легковика та гужової підводи. Унаслідок зіткнення постраждали п’ятеро людей. Про це в понеділок, 26 жовтня, повідомила поліція Волині.

Аварія сталася 25 жовтня близько 18:00. За даними слідства, 17-річний хлопець за кермом автомобіля Škoda, який не мав водійського посвідчення, зіткнувся з підводою, що рухалася в тому самому напрямку.

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«Унаслідок ДТП травмувалися п’ятеро людей: водій автомобіля та двоє його пасажирів віком 18 і 16 років, а також 22-річний керманич підводи та його 33-річний пасажир», – зазначають правоохоронці.

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Місце події (фото поліції)

Водія Škoda та обох його пасажирів госпіталізували, а водія гужового транспорту та його пасажира після надання медичної допомоги відпустили додому.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило потерпілим тілесні ушкодження середньої тяжкості). Санкція статті передбачає штраф, виправні роботи або обмеження волі на строк до трьох років із позбавленням права керувати транспортними засобами на той самий строк.