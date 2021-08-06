Угода з підрядником вже закрита

У селі Горішні Шерівці Чернівецької області нещодавно відремонтована школа виявилася аварійною. Після реконструкції у школі затопило нижні поверхи та пошкодило стіни. Незадовільний стан ремонту виявили будівельники під час перевірки. Через це поліція почала розслідування за фактом ймовірного привласнення майже 73 млн грн, витрачених підрядником на реконструкцію.

«Договір про закупівлю робіт за бюджетні кошти було укладено у вересні 2019 року. Реконструйоване приміщення навчального закладу підрядник повинен був здати в експлуатацію до 1 вересня 2021 року. Внаслідок численних порушень будівля, на ремонт якої вже освоєно понад 70 млн грн, наразі є непридатною для використання», – йдеться в повідомленні прес-служби Нацполіції Чернівецької області.

Із заявою до поліції звернулась громадська організація, яка вказала на незадовільний стан будівлі. Правоохоронці залучили до перевірки будівельників, які встановили, що приміщення справді перебувають у аварійному стані. За їхніми оцінками, підрядник неякісно та неповно виконав ремонт, тому у школі затоплені нижні поверхи та пошкодженні стіни.

Поліція відкрила провадження за статтею про розтрату. Підряднику загрожує до восьми років ув'язнення.

«За вказаним фактом слідчі поліції під процесуальним керівництвом прокуратури розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 191 (привласнення, розтрата майна) ККУ. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років», – зазначили в Нацполіції.

Зазначимо, ремонт школи почали у вересні 2019 року. Замовником ремонту є департамент капітального будівництва Чернівецької ОДА, підрядником – ТОВ «Валдероуд». Власником компанії є депутат Горішньошеровецької сільради від політичної партії ВО «Батьківщина» 26-річний мешканець Заставнівського району Андрій Гонтюк.