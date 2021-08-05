Здійснювати перевірку перешкоджав чоловік, який представився керівником підприємства

У Чернівецькій області на зборі урожаю працювали 34 неоформлених працівників. Їх виявила інспекція Держпраці під час збору урожаю абрикосів. Приватне підприємство, яке займається вирощуванням та реалізацією фруктів знаходиться на Сокирянщині, зазначили в прес-службі управління Держпраці в Чернівецькій області. Його власнику за порушення законодавства про працю доведеться заплатити близько 2 мільйонів гривень.

«Головні державні інспектори провели інспекційне відвідування суб’єкта господарювання на Сокирянщині. Приватне підприємство, яке зареєстроване у Житомирській області, а свою фактичну господарську діяльність здійснює у Дністровському районі Чернівецької області, займається вирощуванням та реалізацією фруктів. Саме під час збору урожаю абрикосів у садах підприємства фахівці Держпраці виявили при виконанні роботи 37 осіб. 34 із них працювали без належного оформлення трудових відносин», – йдеться в повідомленні прес-службі управління Держпраці в Чернівецькій області.

Фахівці Держпраці опитали нелегальних працівників, чим саме вони займались на підприємстві. Також вони здійснили фото та відеофіксацію правопорушення. Перевірці перешкоджав чоловік, який представився керівником підприємства. На прохання показати підтверджуючі документи чоловік почав поводитись агресивно. «Чоловік також чинив агресивні дії, здійснював тиск на громадян, що перебували у саду та спробував перешкоджати роботі інспекторів праці», – повідомили у прес-службі.

В управлінні Держпраці додали, що фахівці органу підготували відповідний акт інспекційного відвідування та припис. За використання неофіційної праці працівників роботодавцю загрожує штраф. У Держпраці не озвучують загальну суму штрафу підприємця, зазначаючи лише, що за одного неоформленого працівника доведеться сплатити 60 тис. грн. Відтак за роботу 34 нелегалів підприємцю загрожує близько 2 млн грн.