Мобільні бригади патрулюватимуть вулиці у будні до 18:00 та у вихідні дні

У Чернівцях почали демонтаж місць самовільної торгівлі, які розташовані на тротуарах, газонах та у зелених зонах. Порушників штрафуватимуть на 340-1700 грн. У місті щодня працюватимуть мобільні бригади, які слідкуватимуть за дотриманням правил благоустрою, про це повідомив міський голова Чернівців Роман Клічук.

«Розмови навколо стихійної торгівлі завжди зводяться до того, що не можна проганяти звідти пенсіонерів, бо це єдине, що вони виростили і мають змогу продати. Так от. Прийдіть на зупинку «Мікрорайон», наприклад, зранку, коли самовільний ринок там починає розкладатися. І ви побачите самі, як з вантажних бусів ящиками вивантажують огірки, томати, банани, апельсини, дині та кавуни, які «бабусі турботливо виростили на городах на Роші». А справжніх пенсіонерок з відром огірків ці перекупники виганяють з матюками», — йдеться у дописі Романа Клічука.

В управлінні порядку та контролю за благоустроєм зазначили, що в разі виявлення конструктивних елементів, зокрема столів, парасоль чи інших меблів, інспекція з благоустрою проведе примусовий демонтаж вказаних конструкцій. Там додали, що порушники можуть забрати їх з території зберігання. Для цього їм потрібно підтвердити право власності на даний об’єкт та сплатити кошти за проведення і зберігання демонтованих елементів.

«При цьому порушник буде притягнутий до адміністративної відповідальності за статтею 152 КУпАП. З накладанням адміністративного стягнення від 340 – 1700 грн», — йдеться в повідомленні управління порядку та контролю за благоустроєм Чернівецької міської ради.

Зазначимо, стихійна торгівля заборонена законодавством. Торгівля з рук у невстановлених місцях – це правопорушення, за яке передбачена відповідальність за статтею 160 Кодексу України про адміністративні правопорушення у вигляді накладання штрафу.