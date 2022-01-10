Масштабна пожежа в нью-йоркській багатоповерхівці сталася 9 січня

19 людей загинули, зокрема дев'ятеро дітей, і десятки інших постраждали внаслідок пожежі в багатоквартирному будинку в Нью-Йорку (США), повідомила агенція Reuters.

Пожежа спалахнула у неділю, 9 січня, близько 11 години ранку за місцевим часом у 19-поверховому житловому будинку в районі Бронкс.

За інформацією міської влади, пожежа виникла через несправний переносний електричний обігрівач у спальні однієї з квартир. Вогонь охопив другий і третій поверхи будівлі, але дим поширився на всі поверхи будинку.

Фото Associated Press

Крім того, кількох жителів будинку довелося реанімувати на місці події та госпіталізувати. Загалом у пожежі постраждали 60 людей.