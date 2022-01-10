Несправний обігрівач спричинив пожежу з 19 загиблими у Нью-Йорку
Серед загиблих у пожежі – дев’ятеро дітей
Світ — Володимир Пиріг, 0 0
0 0
До теми
Масштабна пожежа в нью-йоркській багатоповерхівці сталася 9 січня
19 людей загинули, зокрема дев'ятеро дітей, і десятки інших постраждали внаслідок пожежі в багатоквартирному будинку в Нью-Йорку (США), повідомила агенція Reuters.
Пожежа спалахнула у неділю, 9 січня, близько 11 години ранку за місцевим часом у 19-поверховому житловому будинку в районі Бронкс.
За інформацією міської влади, пожежа виникла через несправний переносний електричний обігрівач у спальні однієї з квартир. Вогонь охопив другий і третій поверхи будівлі, але дим поширився на всі поверхи будинку.
Фото Associated Press
Крім того, кількох жителів будинку довелося реанімувати на місці події та госпіталізувати. Загалом у пожежі постраждали 60 людей.
Тепер ми в Instagram. Підписуйтеся, Вам сподобається.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
До теми
ZAXID.NET