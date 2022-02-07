Працівниця ДНЗ назвала вакцинацію «ризикованою медичною процедурою»

Городоцький районний суд визнав скасував відсторонення від роботи музичної керівниці Сатанівського дитсадка «Веселка» Ірини Литвин через її відмову від щеплення проти Covid-19. Суддя Інна Федорук наголосила, що відсторонення працівниці садочку відбулося з порушенням закону, оскільки її відсторонили за кілька днів до того, як набув чинності відповідний наказ МОЗ.

Про поновлення на роботі відстороненої працівниці дитсадка першим повідомило інформагентство «ХМ-Інсайд». У самому рішенні суду вказано, що на дату відсторонення у законодавстві не було передбачено вимоги вакцинуватися від коронавірусу працівникам освітніх закладів. «З матеріалів справи вбачається, що відповідач прийняв рішення про відсторонення позивачки від роботи 5 листопада, тобто до набрання чинності наказом МОЗ №2153. Отже, станом на 05 листопада законом не було визначено обов'язку позивачки як працівниці закладу освіти вакцинуватись проти Covid-19, а тому відсутні підстави стверджувати, що на час прийняття оскаржуваного наказу вона відмовилась або ухилилась від проведення такого щеплення, у зв'язку з чим підлягала відстороненню від роботи», – йдеться у рішенні суду.

Відомо, що Ірина Литвин 12 років працює на посаді музичної керівниці Сатанівського ДНЗ «Веселка». Небажання вакцинуватися вона пояснила тим, що вважає, вакцинацію проти Covid-19 «ризикованою медичною процедурою» та медичним експериментом, на який вона не давала згоди.

Суддя Городоцького райсуду Інна Федорук стала на сторону Ірини Литвин і скасувала наказ про її відсторонення, повернувши невакциновану працівницю назад у дитсадок. Втім, адміністрація дитсадка ще може подати апеляцію на це рішення суду.

Загалом, суди по-різному виносять рішення у подібних справах. Наприклад, Івано-Франківський суд не дозволив невакцинованій виховательці дитсадка «Колобок» Олександрі Ткачук повернутися на роботу. А от Жовківський районний суд скасував відсторонення з роботи невакцинованої вчительки з села Сопошин Львівського району.