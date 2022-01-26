Рогатинський суд відмовив у поновленні на роботі невакцинованій вчительці Наталії Скородинській. Вчителька математики й інформатики Заланівської гімназії подала позов до дирекції школи про скасування наказу про її відсторонення через відсутність вакцинації. Адвокати вчительки заявляли, що це порушує Конституцію України. Розглянувши матеріали справи, суддя Руслан Могила дійшов до висновку, що вчителька підлягає обов’язковому щепленню, адже немає довідки про протипоказання до вакцини від Сovid-19.

Про спробу поновитися на роботі через суд вчительки математики й інформатики Заланівської гімназії Наталії Скородинської повідомив сайт «Курс».

У матеріалах справи йдеться, що невакцинована вчителька відсторонена від роботи без збереження заробітної плати наказом директора від 5 листопада 2021 року.

У позовних вимогах адвокати просили поновити вчительку на посаді, стягнути на її користь середній заробіток за час вимушеного прогулу до дня ухвалення судового рішення у справі. Під час судового засідання вчителька заявляла, що наявні вакцини від коронавірусу нібито не пройшли всіх клінічних випробувань та з врахуванням її стану здоров’я становлять небезпеку для життя.

Розглянувши матеріали справи суддя Руслан Могила, дійшов висновку, що позивачка як працівниця гімназії підлягає обов’язковому щепленню проти Covid-19, однак відмовилась від цього та не надала довідки про протипоказання, тому директорка правомірно видала наказ про її відсторонення від роботи.

«Оскільки позивачка, як працівник закладу загальної середньої освіти підлягає обов`язковому профілактичному щепленню проти гострої респіраторної хвороби Covid-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, однак відмовилась від щеплення та не надала документу щодо медичних протипоказань та застережень до проведення їй профілактичного щеплення, а тому керівник навчального закладу правомірно видала наказ про її відсторонення від роботи на підставі чинного законодавства», – йдеться у рішенні суду.

Також суд відмовив у задоволенні вимог про поновлення на роботі на посаді вчителя та виплати середнього заробітку за час вимушеного прогулу з 8 листопада 2021, адже рішення дирекції школи не є дисциплінарним стягненням, а є особливим запобіжним заходом. В результаті суд відмовив у задоволені всіх позовних вимог учительки. На рішення суду ще може бути подана апеляційна скарга.