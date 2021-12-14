Мостиський районний суд Львівщини визнав винним у порушенні карантину 33-річного Бориса Дьордя, який їздив у маршрутці без сертифіката про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту. Суд оштрафував чоловіка на 17 тис. грн.

Як вказано у постанові суду, 29 листопада, коли Львівщина перебувала у «червоній» карантинній зоні, Борис Дьордь їхав у маршрутці «Самбір – Мостиська» без сертифіката про вакцинацію чи негативного ПЛР-тесту. Поліцейські склали на Бориса Дьордя протокол про порушення карантину. На розгляд справи у суді чоловік не прийшов.

Дослідивши матеріали справи, суддя Юрій Білоус визнав 33-річного Бориса Дьордя винним у порушенні карантину та оштрафував на 17 тис. грн.

У постанові суду не вказано місто чи селище, у якому проживає Борис Дьордь, однак можна припустити, що він є мешканцем Мостиськ. На початку березня його затримували п’яним (1,21 проміле) за кермом ВАЗ-2106 на вул. Промисловій у Мостиськах. У квітні Мостиський райсуд оштрафував його на 10,2 тис. грн та позбавив водійських прав на рік.