Цей американський синій кишмиш чудово підходить для українських умов

Якщо ви шукаєте виноград, який легко вирощувати, не треба постійно лікувати, а ягода – смачна, солодка й без кісточок, зверніть увагу на сорт «Юпітер». Цей американський синій кишмиш чудово підходить для українських умов, адже витримує морози до -28°C, добре переносить спеку і практично не потребує обробок від хвороб. Про особливості сорту пише Telegraf.

Чим особливий виноград «Юпітер»

Без кісточок. Дітям подобається, бо ягоду можна їсти цілою – без неприємного сюрпризу всередині. Раннє дозрівання. Вже в середині серпня можна починати збір, і грона спокійно висять на кущі до жовтня. Не тріскає після дощів, що часто буває з іншими кишмишами. Не приваблює ос, що додає комфорту під час збору. Універсальність. Їсти свіжим, сушити, варити компоти, вичавлювати сік чи робити вино — усе під силу цьому сорту.

Легкий у догляді навіть для початківців

Ще одна перевага «Юпітера» – невибагливість. Він не потребує особливих знань чи складних агротехнічних прийомів. Усе, що від вас потрібно:

вчасно прибрати зайві пагони та листя у зоні плодоношення для кращого провітрювання;

у зоні плодоношення для кращого провітрювання; за бажанням, провести обробку від гнилі (наприклад, препаратами на кшталт «Світч» або «Тельдор» );

або ); забезпечити достатнє освітлення і виноград порадує великим урожаєм.

Як виглядає «Юпітер»

Ягода – темно-синя або бордова, м’ясиста, соковита, з яскравим фруктовим смаком. Важить до 6 г. Грона – пухкі, привабливі, масою до 700 г. Кущі – сильнорослі, підходять для вирощування навіть на альтанках, утворюють гарну тінь і виглядають дуже декоративно.

Чому варто посадити «Юпітер» восени

Осіння посадка – ідеальний час для закладання виноградника. До зими саджанець устигне укоренитися, а навесні активно рушить у ріст. Сорт «Юпітер» – чудовий вибір для тих, хто хоче виростити виноград без головного болю. Він чудово підходить як для невеликих ділянок, так і для масштабного виноградника.