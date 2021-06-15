Перший такий безпілотник злетить у небо щонайменше через 30 місяців

Новий український надшвидкий військовий безпілотник ACE ONE презентували на Міжнародній спеціалізованій виставці «Зброя та безпека-2021» у Києві. Він здатний переносити озброєння вагою до однієї тонни, залишаючись невидимим для радарів.

«Ми розробили новий надсучасний бойовий дрон ACE ONE. Таких безпілотників ані в Україні, ані в світі ще не було. У своєму класі бойових безпілотників, які можуть переносити озброєння до 1 тонни, – ACE ONE №1. Він розроблений на основі новітніх технологій – Stealth. Завдяки цьому, а також своїй формі плаского крила, безпілотник є фактично невидимий для радарів і його складно вичислити», – сказав головний конструктор та керівник проекту Олександр Лось, пише «Українська правда» з посиланням на прес-службу міжнародної компанії ACE.

Швидкість ACE ONE наближена до надзвукової – 1000 км/год. За словами розробників, ACE ONE непомітно з'являються, знищують ціль і зникають, немов розчиняються в повітрі.

Керування дроном здійснюється за допомогою системи штучного інтелекту, яка може керувати «роєм таких безпілотників».

Співкерівник проекту Володимир Усов зауважив, що безпілотник призначено для оборонного захисту повітряного простору України.

«Якщо, наприклад, на територію України залетить безпілотник-розвідник, ACE ONE, який значно швидший і потужніший за усіма характеристиками, зближується з ним і знищує його. Також ACE ONE використовується для швидкого ривка на територію противника, виконання операції та повернення на наземну станцію», – пояснив Усов, якого процитував «Укрінформ».

Над розробкою літального апарата працювали 25 найкращих українських вчених та фахівців у сфері авіакосмічної галузі на базі найкращих підприємств. Головними конструкторами проекту є колишній президент ДП «Антонов» Олександр Лось та колишній голова Державного космічного агентства України, член Міжнародної академії космонавтики Володимир Усов.

Розробкою двигуна займалися ДП «Івченко-Прогрес» і «Мотор Січ», виробництво планера – ТОВ «Гідробест».

Для готового прототипу, який можна буде запустити в небо, за підрахунками конструкторів, потрібно ще близько 30 місяців. У вівторок, 15 червня учасникам виставки представили повнорозмірний макет дрона. Фінансування конструкторської роботи відбувалося за власний кошт розробників. Вартість рою ACE ONE із наземною станцією коливається в районі 12-13 млн доларів.