Над полігоном Бундесверу, де проходять навчання українські солдати, помітили невстановлені безпілотники, пише в неділю, 2 жовтня, Business Insider з посиланням на німецьке міністерство оборони і на свої джерела.

Як йдеться в публікації, невідомі особи намагалися шпигувати за базою Wildflecken за допомогою дронів у ніч з 30 вересня на 1 жовтня. Міноборони підтвердило, що після виявлення безпілотників у безпосередній близькості від військового полігону на кордоні між Баварією та землею Гессен пройшла поліцейська операція, розслідування триває.

Від джерел у сфері безпеки журналісти дізналися, що безпілотників біля тренувального полігону було не менше десяти. Водночас стверджується, що жодної небезпеки для громадськості в будь-який час не було.

Хто стоїть за ймовірним стеженням за українськими військовими, в міністерстві не повідомили.

Нагадаємо, наприкінці серпня видання Spiegel повідомляло про те, що російські шпигуни стежили за українськими солдатами на навчаннях біля військових об'єктів в Ідар-Оберштайні і Графенвері (Німеччина). Згідно з цією інформацією, шпигуни запускали міні-дрони й намагалися зчитати інформацію з мобільних телефонів українських солдатів.