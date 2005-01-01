Львівські трамваї і тролейбуси обклеїли наліпками з фейковими QR-кодами

Наліпки оздобили пародійним логотипом Львова

СуспільствоІрина Рєвунова, сьогодні, 18:3811301

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Львівські трамваї і тролейбуси обклеїли наліпками з фейковими QR-кодами
фото Lviv.com
Фейкова наліпка з QR-кодом і пародійним логотипом Львова

У львівському електротранспорті виявили наліпки-розіграші, візуально подібні на офіційні QR-коди для оплати за проїзд. У разі сканування своїм смартфоном такого QR-коду, пасажир замість сервісу оплати Privat24 потрапляє на сторонній сайт з провокативним анімованим фото. Працівники «Львівелектротрансу» вже розпочали знімати підроблені наліпки з трамваїв.

«У трамваях і тролейбусах зловмисники розмістили наліпки, схожі на офіційні QR-коди. Після сканування коду смартфоном пасажир потрапляє на сайт, де розміщено відео дівчини з бананом», – розповів речник ЛКП «Львівелектротранс» Іван Бондар.

Судячи з усього, сайт, куди потраплять неуважні львівські пасажири, створений спеціально під цю акцію. Доменне ім'я сайту зареєстроване 5 січня 2018 року, при цьому при реєстрації вказувалися контактні дані громадян Панами.

Фейкова наліпка (фото Вікторії Олішевської)

Першою зауважила наліпки-розіграші спеціалістка управління інформаційних технологій Львівської міськради Вікторія Олішевська, яка і оприлюднила фото фейкової наліпки у Facebook.

За словами Бондара, хто саме розміщує наліпки з розіграшем, наразі не відомо, але працівники «Львівелектротрансу» вже розпочали знімати наліпки. Точної кількості трамваїв і тролейбусів, у яких з'явились фейкові наліпки, у «Львівелектротрансу» поки не знають, але обстежують кожен вагон.

Офіційний QR-код для оплати за проїзд

Аби відрізнити справжній код від фейкового, слід звернути увагу на логотип Львова – на справжньому це лого «Львів відкритий для світу» з силуетами львівських пам’яток. Натомість на фейковому QR-коді у логотипі міста замість п'яти веж намальовано п'ять жіночих ніг.

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