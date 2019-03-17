Невідомі від імені ОПОРИ в телефонному режимі залякують виборців

Поліція Харківської області відкрила кримінальне провадження за фактом залякування виборців працівниками кол-центру, які телефонували виборцям від нібито імені громадянської мережі ОПОРА та Національної поліції.

Як повідомила обласна поліція з посиланням на очільницю ОПОРИ, так звані «оператори» звинувачували людей у «продажі» голосу і вимагали відмовитися від участі у виборах. Так, місцеві ЗМІ стверджували що у Харкові від 13 березня, працює кол-центр, працівники якого нібито залякують по телефону виборців.

Під час дзвінків оператори стверджують, що вони знають, нібито співрозмовник продав свій голос і на нього чекає 2 роки тюремного ув'язнення, якщо він піде на вибори, оскільки таким чином підтверджує факт продажу голосу.

За словами очільниці ОПОРИ, такі кол-центри вже виявлені у 12 областях України, в Харкові діяльність кол-центру розгорнуто на 85 операторів.

За цим фактом правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за статтею «Перешкоджання здійсненню виборчого права або права брати участь у референдумі, роботі виборчої комісії або комісії з референдуму чи діяльності офіційного спостерігача». Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 7 років, з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 2 до 3 років. Наразі поліцейські встановлюють усі обставини та осіб, причетних до скоєння злочину.

Нагадаємо, президентські вибори в Україні пройдуть 31 березня.