Студентів та працівників коледжу евакуювали через повідомлення про замінування

Правоохоронці перевіряють повідомлення про замінування Технологічного фахового коледжу Національного університету «Львівська політехніка», що на проспекті Святого Івана Павла II у Львові.

У поліції Львівщини розповіли ZAXID.NET, що близько 13:30 на електронну пошту коледжу надійшло анонімне повідомлення про замінування навчального закладу. Працівники коледжу повідомили про цей факт у поліцію. На місце виїхали усі необхідні служби – вибухотехніки, кінологи. У коледжі припинили навчання, з приміщення евакуювали 500 студентів та 120 викладачів та інших працівників.

Правоохоронці обстежили приміщення навчального закладу – вибухонебезпечних предметів не виявили.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження через завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об’єктів власності (ч.1 ст.259 ККУ). Винуватцю загрожує позбавлення волі на строк від двох до шести років.

Нагадаємо, кілька днів тому усі львівські школи були змушені припинити навчання через повідомлення про замінування.