Світова сучасна архітектура відома неймовірними хмарочосами, які підкорюють не лише висотою, але й дизайном. Серед них особливо вирізняються три споруди, які займають провідні позиції в рейтингу найвищих будівель планети.

Бурдж Халіфа (Дубай).

Цей найвищий хмарочос у світі розміщений у Дубаї. Він сягає висоти 828 метрів та налічує 163 поверхи. Вартість спорудження – 1,5 млрд доларів. Проєкт хмарочоса розробила американська компанія Skidmore, Owings and Merrill, а збудувала – південнокорейська компанія Samsung, яка також будувала Вежі Петронас у Малайзії. 17 січня 2009 року будівля досягла своєї цільової висоти 828 метрів, а 4 січня 2010 її офіційно відкрили.

До особливостей споруди належать плани поверхів Y-форми, які максимізують краєвид на Перську затоку. Засклена площа будівлі дорівнює п'яти футбольним полям.

Фото з офіційного сайту хмарочоса

Merdeka 118 (Куала-Лумпур).

Цей хмарочос сягає висотою 678,9 метра та налічує 118 поверхів. Зведення хмарочоса Merdeka 118 спонсорувалось компанією Permodalan Nasional Berhad (PNB). Бюджет будівництва оцінюється в 5 мільярдів малайзійських рингітів (майже 1,2 млрд доларів). Відкрили хмарочос у 2022 році.

Ромбоподібний фасад вежі, за задумкою дизайнерів, відображає різноманітність малайзійців. Також існує думка, що будівля нагадує руку, підняту першим премʼєр-міністром незалежної Малайзії Тунку Абдул Рахманом під час проголошення незалежності країни.

Після завершення робіт ця будівля стала найвищою будівлею Малайзії з 4000 000 м² площі житлових, комерційних та готельних приміщень. 100 поверхів споруди призначені для оренди, у тому числі 83 поверхи як офісні приміщення, 12 поверхів як готельні номери і ще 5 поверхів виділено для готельних резиденцій та бізнес-центру.

Muhamad Mizan

Шанхайська башта (Шанхай).

Шанхайська башта – останній з трьох суперхмарочосів (два інших — Цзінь Мао та Шанхайський всесвітній фінансовий центр) в районі Пудун та найвищий з них. Він також вищий за розташовану поруч телевежу Східна перлина. Висота цього 128-поверхового хмарочоса становить 632 метри. Будівництво було розпочато у 2008 році та завершено у 2015 році.

Простір приміщень умовно поділено на девʼять вертикальних зон, у кожній з яких є офісні приміщення та зони роздрібної торгівлі, розважальні центри та повноцінні парки.

Фото Dzeen



За матеріалом «Вікіпедія».