Незрячий собака допоміг львівським патрульним виявити крадіжку

Злодії викинули монітори в смітник, коли помітили поліцейський патруль

Львівські інспектори під час патрулювання виявили підозрілих чоловіків, які викинули в смітник крадені монітори. Неподалік вони помітили собаку, який завів їх на місце крадіжки — гараж його господаря.

Випадок трапився вночі 20 березня. Близько 4 ранку на вулиці Сигнівка патрульні побачили двох підозрілих чоловіків, які швидко поклали щось у сміттєвий контейнер та розійшлись у різні сторони. У смітнику виявили три монітори від персональних комп’ютерів. Поліцейські затримали одного з підозрюваних, 31-річного громадянина, він не зміг нічого пояснити і сильно нервував.

Патрульні продовжили обстеження території, щоб встановити місця крадіжки.

«На вулиці Лютневій поліцейські помітили незрячу собаку породи йокшир-тер'єр. Патрульні вирішили одразу знайти її господарів і собака привела їх у подвір'я, де була відчинена брама та виламані двері гаража, де лежало ще кілька схожих моніторів. До інспекторів підійшов 26-річний власник собаки і підтвердив факт викрадення його майна», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Собачка запровадив поліцейських до місця злочину (фото патрульних)

Чоловік написав заяву. На місце події викликали слідчо-оперативну групу Залізничного відділу поліції. Зловмисникам загрожує відповідальність за ч.3 ст.185 (Крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище) ККУ.