У Львові затримали голого тернополянина за крадіжку автомобіля

Чоловік не міг пояснити свою поведінку

Львівські патрульні затримали мешканця Тернополя, який зупинився в одному з готелів, обікрав рецепцію, після цього викрав чужий автомобіль. Коли його затримали, він був оголений. Поліція перевіряє мотиви такої поведінки гостя.

Близько 3 ночі 13 березня поліцейських викликали в готель на площі Князя Святослава. Адміністратор повідомив, що їхній клієнт викрав на рецепції банківський термінал та електронний дзвінок і втік невідомо куди. Попри це він залишив у номері, в якому зупинився, всі свої речі і документи. Його злочинні дії зафіксувала камера спостереження.

«В цей момент екіпаж ТОРу отримав завдання про незаконне заволодіння транспортним засобом Dacia Logan на площі Юра. Заявник повідомив, що, допоки він був відсутній, невідомий чоловік в джинсах і готельних тапочках підійшов до його автомобіля зі сторони пасажира, вихопив у дівчини телефон і, коли вона вийшла з транспортного засобу, розбив його та сів у автомобіль і поїхав», — розповіли у прес-службі патрульної поліції Львова.

Згодом цей автомобіль виявили покинутим на перехресті вулиць Київської та Генерала Чупринки. Розшукуваного 36-річного постояльця готелю виявили голим, коли він йшов пішки в напрямку вулиці Сахарова.

Поліцейським він нічого не міг пояснити, не знав, де його одяг, та не розумів, що з ним відбувається.

36-річного тернополянина доставили у райвідділ. Тепер він відповідатиме за крадіжку і викрадення автомобіля. Поліцейські перевірять, чи був він під дією психотропних речовин.