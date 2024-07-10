Букмекери фаворитом протистояння вважають збірну Англії

У середу, 10 липня, у Дортмунді відбудеться другий півфінал чемпіонату Європи, в якому Нідерланди прийматимуть Англію. Стартовий свисток пролунає о 22:00.

Обидві команди поки не демонструють переконливий футбол. Підопічні Рональда Кумана після блідого виступу у групі, де вони фінішували третіми, змогли відірватись на румунах (3:0) і вирвати перемогу у непоступливих турків (2:1) на очах Реджепа Ердогана.

Своєю чергою англійці стали переможцями свого квартету, здобувши лише одну перемогу. Драматичний відскок в 1/8 фіналу, коли Джуд Беллінгем лише у доданий час зумів врятувати нічию і перевести гру в овертайми, дозволив команді Гарета Саутгейта пробитись у чвертьфінал, де вона змогла святкувати звитягу над швейцарцями лише у серії пенальті.

Цікаво, що востаннє Нідерланди і Англія зустрічались аж у 1996 році – того дня британці розбили суперника з рахунком 4:1. Окрім цього, нідерландці програли кожен з трьох півфіналів Євро, з того часу як виграли турнір у 1988 році.

Надійний букмекер FAVBET фаворитом протистояння вважає збірну Англії. На її перемогу дають коефіцієнт 2,76. Звитягу Нідерландів оцінюють у 3,20, а нічию – у 2,94. Експерти не чекають великої кількості голів у матчі: стандартний тотал 2,5 більше становить 2,71, тоді як тотал менше 2,5 – 1,51.

Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності від 28.12.2022 року, видана ТОВ «БК «ФАВБЕТ» на підставі Рішення КРАІЛ від 13.12.2022 року за № 433.

«Участь в азартних іграх може викликати ігрову залежність. Дотримуйся правил (принципів) відповідальної гри». (Рекламна інформація)

Найбільше шансів забити у англійців мають Гаррі Кейн (2,50) та Айвен Тоуні (3,50). Гольову майстерність Джуда Беллінгема оцінюють у 4,50. Натомість у нідерландців вірять у Коді Гакпо (4,00), який на цьому турнірі забив вже тричі, а його четвертий гол у ворота турків перекваліфікували у автогол Мюлдюра. Такі ж перспективи забити й у Мемфіса Депая (4,00).

Де дивитися півфінал Євро-2024

Матч транслюватиметься на медіасервісі Megogo для користувачів з підпискою «Максимальна» та «Спорт», а також буде у вільному доступі на місцевих телеканалах «Суспільного» (в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV).