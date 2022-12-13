Нідерланди готові розмістити у себе новий трибунал за підтримки ООН для розгляду справи про вторгнення Росії в Україну. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на міністра закордонних справ Нідерландів Вопке Хекстра.

Зазначається, що разом з ЄС Нідерланди будуть шукати міжнародну підтримку і фінансування для трибуналу.

Також ідеться про те, що новий суд не буде на заваді роботі Міжнародного кримінального суду (МКС), який також розміщується в Нідерландах.

Нагадаємо, Європейський союз пропонує створити спеціалізований суд для розслідування та судового переслідування злочину агресії Росії.

А нідерландська судово-слідча група зібрала в Україні докази для Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Слідчі працювали в Україні впродовж останніх кількох тижнів і зібрані докази передадуть прокурорам.