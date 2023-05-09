Нідерланди працюють над передачею Україні винищувачів F-16

Нідерланди розглядають можливість передачі Україні винищувачів F-16 та ведуть про це перемовини зі своїми союзниками. Про це заявив прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, повідомляє Reuters.

За його словами, перемовини ведуться з Данією, США і Великою Британією.

«Ми інтенсивно обговорюємо з Данією, Великою Британією, деякими іншими сторонами в Європі, а також зі США питання про F-16», – сказав Рютте.

Але, за його словами, спочатку необхідно досягти згоди між усіма партнерами, як це було в минулому перед постачанням гаубиць і танків в Україну.

Рютте сказав, що питання підтримки України є «екзистенційним» для Нідерландів, Європи і не тільки, оскільки російське вторгнення поставило під загрозу західні цінності.

Він наголосив, що якщо Путін досягне успіху в Україні, то він не закінчить на цьому.