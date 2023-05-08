Про передачу Польщею першої партії радянських винищувачів МіГ-29 стало відомо на початку квітня

Станом на 8 травня, Польща передала Україні 10 винищуващів МіГ-29. Про це в ефірі телеканалу TVP повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

«Ми поставили десять МіГ-29 в Україну», – сказав Блащак додавши, що, на його думку, війна Росії проти України триватиме ще довго, і це означає, що «треба далі працювати над стримуванням імперських амбіцій» країни-агресорки.

Ще 9 березня Польща підтвердила, що передасть Україні винищувачі МіГ-29 у межах коаліції з іншими країнами. Про передачу Польщею першої партії радянських винищувачів МіГ-29 стало відомо на початку квітня. Президент Польщі Анджей Дуда уточнив, що Польща передаватиме Україні винищувачі МіГ-29 поступово, у міру поповнення власного парку літаків винищувачами FA-50 та згодом F-35. Згодом до ініативи доєдналась Словаччина, яка, станом на 17 квітня, передала Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29.

Варто уточнити, що винищувачі МіГ-29, які передали Україні Польща та Словаччина, не можуть нести сучасні ракети. Радянські літаки лише частково зможуть посилити спроможності Повітряних сил ЗСУ, оскільки не пристосовані до сучасного озброєння, тому їм необхідно провести модернізацію.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат зазначав, що словацькі та польські МіГ-29 потребують глибокої модернізації. Особливо потрібно оновити озброєння та радари. У винищувачах вже дещо оновили системи зв’язку, систему «свій-чужий» та GPS-навігацію, проте бойової потужності в МіГ-29 не додалося.