Словаччина передала Україні всі 13 винищувачів МіГ-29

Словаччина передала Україні всі 13 заявлених винищувачів МіГ-29. Про це повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь.

«Ця передача була здійснена наземним шляхом з дотриманням максимальної безпеки, і знову ж таки величезна подяка всім залученим силам, тому що в таких випадках це дійсно важлива і складна логістична операція», – сказав Надь.

Він також нагадав, що літаки МіГ-29 є важливою підтримкою для України в її обороні від російської військової агресії та захисті людських життів.

«Більше того, на відміну від нашого сусіда, ці літаки для нас були непридатні. Ми робимо правильні речі», – сказав міністр.

До слова, раніше повідомлялось, що російські технічні фахівці могли навмисно саботувати роботу винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, які Словаччина вирішила передати Україні.