7 березня уряд Словаччини ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29

Російські технічні фахівці могли навмисно саботувати роботу винищувачів МіГ-29 радянського виробництва, які Словаччина вирішила передати Україні. Про це, як повідомляє видання Euractiv, заявив міністр оборони Словаччини Ярослав Надь.

17 березня уряд Словаччини вирішив передати Україні радянські винищувачі МіГ-29, які перебували на озброєнні країни, однак які словацька армія не використовувала з серпня 2022 року.

«Вони могли літати, але це не означає, що вони були боєздатними. Українці приїхали до Словаччини за тиждень до їхнього відльоту, привезли запчастини та оглянули літаки», – пояснив Надь. Він розповів, що у літаках в минулому виявили несправності, які, як припустив міністр, могли навмисно спричинити російські технічні спеціалісти. До минулого року росіяни були присутні на авіабазі Сляч у Словаччині і саме тоді, вважають у міноборони країни, вони могли завдавати шкоди літакам.

«Навіть поліція проводила розслідування на основі наших підозр. У двигунах літака були частини, до яких мали доступ словацькі фахівці, а були частини, до яких мали доступ лише російські фахівці. Дефекти з'явилися тільки в тих частинах, до яких мали доступ росіяни», – сказав Надь.

Генерал-лейтенант Любомир Свобода, колишній пілот, припустив, що росіяни навмисно шкодили літакам.

«Ми забрали у них двигун, який повинен був працювати 350 годин. А в підсумку він пролетів лише 70 годин. Що ми можемо з цим зробити? Можливо, була неякісна робота, назвемо це так. Я не знаю», – сказав він.

Нагадаємо, 17 березня уряд Словаччини на позачерговому онлайн-засіданні ухвалив рішення передати Україні 13 винищувачів МіГ-29. Перші чотири з них уже відправили в Україну.