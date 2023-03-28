Літаки потребують глибокої модернізації, щоб користуватися сучасним озброєнням

Винищувачі МіГ-29, які передали Україні Польща та Словаччина, не можуть нести сучасні ракети. Радянські літаки лише частково зможуть посилити спроможності Повітряних сил ЗСУ, оскільки не пристосовані до сучасного озброєння, тому їм необхідно провести модернізацію.

Про це у вівторок, 28 березня, в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. МіГ-29 не мають необхідного обладнання, яке б обслуговувало сучасні снаряди та ракети.

«Усе залежить від того, яка у літака бортова радіолокаційна станція та озброєння, яке він може нести під крилами: керовані авіаційні ракети, крилаті ракети, бомби та інше. Ці літаки, польські й словацькі, – це, безумовно, посилить дещо наші спроможності, але нічого з цього, що я перерахував, там немає. Ні бортовий радар, ні сучасні ракети там не поставиш», – розповів Юрій Ігнат.

Речник Повітряних сил зазначив, що словацькі та польські МіГ-29 потребують глибокої модернізації. Особливо потрібно оновити озброєння та радари. У винищувачах вже дещо оновили системи зв’язку, систему «свій-чужий» та GPS-навігацію, проте бойової потужності в МіГ-29 не додалося.

Зазначимо, 23 березня Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі МіГ-29. Протягом найближчих днів країна пообіцяла доставити ще дев'ять літаків. Трансфер здійснювали українські військові.