Раніше перші літаки надіслала Словаччина

Польща надіслала першу партію радянських винищувачів МіГ-29, які обіцяли передати на початку березня. Йдеться про кілька одиниць військової авіації.

Про це повідомив у понеділок, 3 квітня, керівник Офісу міжнародної політики президента Польщі Марчин Пшидач в коментарі для RMF FM. Скільки літаків Україна отримала від першої поставки Польщі, посадовець не повідомив, проте підтвердив, що винищувачі надіслала саме польська сторона.

«Безумовно, Україна буде шукати подальшої підтримки. Кілька МіГів вже відправлені», – заявив Марчин Пшидач.

Він зазначив, що поки що Польща передала тільки кілька літаків, і на цьому процес тимчасово зупинився. Марчин Пшидач додав, що подальші розмови про передачу інших літаків відбудуться під час візиту президента Володимира Зеленського до Польщі, який відбудеться 5 квітня.

Нагадаємо, 9 березня Польща підтвердила, що передасть Україні винищувачі МіГ-29 у межах коаліції з іншими країнами. Згодом до Польщі доєдналась Словаччина, яка 17 березня оголосила про передачу Україні винищувачів. Вже 23 березня Словаччина передала Україні перші чотири літаки.