Нідерланди погодили переговорні рамки для вступу України та Молдови в ЄС
Це була остання перешкода для початку переговорів блоку з обома державами
Парламент Нідерландів у четвер, 20 червня, проголосував за схвалення переговорних рамок для вступу України та Молдови в Європейський Союз, повідомила «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.
«Після рішення нідерландського парламенту в ЄС виконані всі кроки для проведення 25 червня міжурядової конференції – заходу, який знаменує формальний початок переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови», – ідеться у повідомленні.
Спочатку новий уряд Нідерландів заявляв, що підтримує початок переговорів з Україною і Молдовою, але для цього було необхідне голосування нідерландського парламенту.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виконала всі умови для того, щоб у червні розпочати перемовини щодо вступу в ЄС.
У березні 2024 року Європейська комісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС. А вже на початку червня комісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу.
14 червня посли ЄС схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови.