Переговори про вступ в ЄС розпочнуться вже 25 червня

Парламент Нідерландів у четвер, 20 червня, проголосував за схвалення переговорних рамок для вступу України та Молдови в Європейський Союз, повідомила «Європейська правда» з посиланням на Euractiv.

«Після рішення нідерландського парламенту в ЄС виконані всі кроки для проведення 25 червня міжурядової конференції – заходу, який знаменує формальний початок переговорів про вступ до ЄС для України та Молдови», – ідеться у повідомленні.

Спочатку новий уряд Нідерландів заявляв, що підтримує початок переговорів з Україною і Молдовою, але для цього було необхідне голосування нідерландського парламенту.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна виконала всі умови для того, щоб у червні розпочати перемовини щодо вступу в ЄС.

У березні 2024 року Європейська комісія підготувала переговорну рамку щодо членства України в ЄС. А вже на початку червня комісія рекомендувала почати переговори про вступ України до Євросоюзу.

14 червня посли ЄС схвалили переговорні рамки для переговорів про вступ України та Молдови.