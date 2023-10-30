Загалом Нідерланди планують передати 42 винищувачі F-16

Винищувачі американського виробництва F-16, які Нідерланди пообіцяли надати Україні для захисту неба, прибудуть до навчального центру в Румунії за два тижні. Про це у понеділок, 30 жовтня, повідомив прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте.

Про те, що винищувачі скоро прибудуть до Румунії, прем’єр Нідерландів заявив під час онлайн-розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Я зміг поінформувати президента Зеленського, що літаки F-16, які Нідерланди пообіцяли посилити українську протиповітряну оборону, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні. Це означає, що найближчим часом можуть розпочатися курси підготовки українських пілотів, які їх керуватимуть», – повідомив Марк Рютте.

Прем’єр-міністр Нідерландів додав, що країна буде підтримувати Україну у боротьбі з Росією стільки, скільки буде потрібно. Він також додав, що ситуація в Ізраїлі та Секторі Гази не відверне увагу Нідерландів від повномасштабної війни в Україні.

Нагадаємо, наприкінці серпня 2023 року Володимир Зеленський повідомив, що Нідерланди спільно із Данією нададуть Україні винищувачі F-16. Йшлося про 42 літаки американського виробництва, які Україна отримає після належних навчань українських пілотів.

До слова, льотна підготовка українських пілотів на F-16 вже розпочалася в США – 26 жовтня профільний журнал Air & Space Forces із посиланням на ВПС США повідомив, що українські військовослужбовці почали підготовку з основ експлуатації винищувачів. Курс підготовки триває приблизно пів року. Водночас, за даними американських чиновників, українські льотчики отримають власну програму із застосування винищувачів через необхідність захищати українське небо вже зараз.