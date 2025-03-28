Оскільки креветки швидко готуються на сильному вогні, гриль – чудовий спосіб приготування морепродуктів

Креветки – один із найулюбленіших морепродуктів завдяки ніжному смаку та швидкому приготуванню. Проте навіть досвідчені кулінари можуть припуститися помилок, які псують їхню текстуру та смакові якості. Shuba розповідає про головні помилки, яких слід уникати, готуючи креветки вдома.

Ви купили «свіжі» креветки

Якщо ви не придбали живих креветок безпосередньо з акваріума або рибальського човна, то так звані «свіжі» креветки, що лежать на купі льоду, не є справді свіжими. Раніше їх заморожувати, а тепер розморозили. Хороший вибір – купувати швидкозаморожені креветки у панцирі, та розморожувати їх самостійно.

Це стосується і цілих креветок (тобто з прикріпленими головами). Головки містять фермент, який може швидко перетворити м'якуш на кашку, якщо її не відокремити від тіла відразу після збирання.

Ви неправильно їх розморозили

Не варто розморожувати креветки у мікрохвильовій печі, а також залишати розморожуватися на кухонному столі за кімнатної температури. Найкраще дати їм повільно відтанути в холодильнику протягом ночі. Також ви можете щільно закрити їх у мішок із застібкою з видавленим повітрям, а потім облити мішок холодною водою протягом 5-10 хвилин. Не використовуйте теплу або гарячу воду і не поливайте їх без пакета, інакше креветки вберуть воду і розмокнуть.

Ви не використовуєте шампури на грилі

Оскільки креветки швидко готуються на сильному вогні, гриль – чудовий спосіб приготування морепродуктів: дві хвилини на сторону зазвичай достатньо. Якщо розкласти на гриль по одній креветці, ви просто втратите час, перевертаючи їх усі. Тому ви можете настромити креветки на шпажку, щоб легше їх перевертати.

Ви недостатньо їх почистили

Чищення креветок означає не лише зняття панцира, а й видалення кишківника. І хоча це звучить неприємно, немає нічого поганого в тому, щоб їсти травний тракт креветок. Але кишківник може містити пісок і мул, і хоча ви можете не відчути його, піщинка в шлунку – річ не надто приємна.

Найпростіший спосіб – почистити креветки за допомогою кухонних ножиць або гострого ножа. Просто відріжте або виріжте неглибокий хребет уздовж верхньої частини креветки від широкого кінця до хвоста та зішкребіть маленьку чорну смужку. Принадність цього методу полягає в тому, що ви також можете відразу ж очистити шкаралупу.

Ви вирішили не знімати панцир

Подавати креветки в панцирі чи без – справа смаку. Але якщо ви плануєте подавати креветки в стравах із соусом або як закуску, очищення панцира перед подачею значно полегшить їхнє споживання.

Ви зняли панцир передчасно

Якщо ви готуєте креветки на грилі або смажите на високій температурі, краще залишити панцир. Це тому, що шкаралупа захищає їх від сильного впливу тепла, тож менше шансів пересмажити їх, і вони залишаться соковитими.

Ви викинули панцирі

Не поспішайте викидати панцирі – панцирі ракоподібних (тобто креветок, а також омарів, раків і крабів) наповнені смаком. Вони підійдуть для приготування ароматного бульйону з морепродуктів. Зберігайте панцирі креветок у пакеті на блискавці в морозилці, поки не будете готові їх використовувати.

Ви переварили креветки

Креветки готуються набагато швидше, ніж м’ясо. На відміну від м’яса, яке готується за температури близько 70 °C, креветки повністю готові, коли їхня температура досягає 48 °C. Вони зміняться від напівпрозорого блакитно-зеленого (залежно від типу креветок, які ви готуєте) до непрозорого рожевого кольору. Якщо вони згортаються у вузькі букви О, то пересмажені.