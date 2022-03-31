Німеччина готова надати гарантії безпеки для України, але лише після завершення бойових дій, заявила в ефірі тамтешнього суспільного мовника міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок у середу, 30 березня.

Бербок наголосила, що Україна бореться не тільки за власну свободу і за свободу своїх людей, але також і за свободу Європи.

«Ми дали чітко зрозуміти, що у всіх сферах, де ми можемо надати підтримку, так щоб не створити загрозу перенесення цієї війни на інші європейські країни, надаємо підтримку на сто відсотків. Звичайно, ми робимо це, дивлячись на мирні переговори, дивлячись на майбутнє України. Ми на сто відсотків на їхньому боці. І коли необхідні гарантії, то Німеччина також буде брати участь і дасть гарантії», — наголосила Анналена Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини.

Але вона додала, що гарантії можуть бути надані лише після завершення бойових дій на території України.

На думку Бербок, прориву в мирних переговорах Україна та Росія ще не дійшли. Вона також попередила, що коли Росія говорить про гарантії – то має на увазі зовсім інше, ніж коли про гарантії говорить українська сторона.

«Російський президент уявляє собі, що він може мати право вето щодо безпекових інтересів України. Але про це не може бути і мови. Україна є вільною країною і має такою залишитися в майбутньому», – заявила Бербок.

Нагадаємо, 29 березня українська і російська делегація провели перемовини у Стамбулі. Під час переговорів українська сторона запропонувала Росії договір про гарантії безпеки Україні.