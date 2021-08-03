Підхід Берліна, ймовірно, збережеться навіть після того, як Ангела Меркель піде з посади після виборів

Німеччина не має наміру закривати «Північний потік -2», навіть якщо РФ ним зловживатиме і спробує використати спірний газопровід як геополітичну зброю. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на представників німецького уряду.

Відзначається, що в разі агресивних дій Росії Німеччина зосередиться на більш широких санкціях на рівні Європейського Союзу. Це більш складний шлях для заходів у відповідь. Так в Німеччині планують діяти замість прямого удару по газовому зв'язку з Росією.

Президент США Джо Байден намагався змусити німців вжити конкретні кроки, якщо Путін захоче скористатися газопроводом для підриву суверенітету України.

Представник уряду Меркель підтвердив, що Німеччина зобов’язана вжити заходів у разі неправильного використання трубопроводу, але відмовився уточнювати, яких саме.

Хоч канцлерка Ангела Меркель і погодилася вживати заходи «на національному рівні», відмова Берліна від можливості перекрити трубопровід – потенційна перемога для президента Росії Володимира Путіна, пише Bloomberg.

Підхід Берліна, ймовірно, збережеться навіть після того, як Меркель піде з посади після виборів 26 вересня, оскільки підтримка російського газопроводу спостерігається серед усього політичного спектра, за винятком «Зелених».