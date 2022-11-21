Німеччина надала Україні боєприпаси для реактивної системи MARS II, напівпричепи, автомобілі для прикордонників, запчастини, датчики для захисту від дронів та польові обігрівачі. Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Відомо, що до нової партії допомоги увійшли боєприпаси для реактивної системи залпового вогню MARS II три великовантажні напівпричепи M1070 Oshkosh та 17 одиниць автомобілів для прикордонної служби.

Крім того, від Німеччини Україна отримає також навантажувач, запасні частини для великокаліберного кулемета М2 і 24 кулемети MG3 для броньованих евакуаційних машин.

Зазначається, що разом з цим до нашої країни відправлять десять датчиків захисту від дронів та 20 спеціальних приладів для електронних пристроїв для захисту від дронів. Також у списку 116 польових обігрівачів.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Уряд Німеччини додатково виділив Україні 1 млрд євро на кіберзахист та збір воєнних злочинів Росії. Ці кошти Німеччина виділить із бюджету на 2023 рік.