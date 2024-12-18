Хаб з ремонту великої техніки для ЗСУ перенесуть до Німеччини

Німеччина евакуює центр ремонту великогабаритної військової техніки для України з території Словаччини. Перенести ремонтний хаб планують в Німеччину до кінця 2024 року. Про це повідомив новинний телеканал N-tv в середу, 18 грудня.

Речник Міністерства оборони Німеччини в коментарі журналістам причиною такого рішення назвав мінливі рамкові умови та іноді надзвичайно складні ремонтні роботи, які доводиться виконувати на пошкоджених машинах.

«Партнер НАТО Словаччина, яка межує з Україною, неодноразово демонструвала повільність операційних процедур ремонтного центру. Наприклад, виникали розбіжності в інтерпретації європейських митних правил», – ідеться в повідомленні.

У німецькому оборонному відомстві гарантували подальше технічне обслуговування українських систем озброєнь. Окрім Словаччини, підприємства з ремонту німецької військової техніки також представлені у Литві та в Україні.

Як зазначає видання T-Online, ремонтний центр у Словаччині працює з кінця 2022 року. Він розташований на території словацького міста Михайлівці, що у 40 км від українського кордону. На потужностях центру ремонтують пошкоджені під час бойових дій в Україні самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, броньовані автомобілі Dingo, реактивні системи залпового вогню MARS II й зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Додамо, у лютому 2023 року видання Business Insider писало, що Словаччина тижнями не пускає у свою країну зброю з України, яку б мали відремонтувати в німецькому хабі не території країни. Аби якось розв'язати цю проблему, німецьке міністерство оборони нібито транспортувало пошкоджену зброю до хабу через сусідні країни ЄС та здійснювало частковий ремонт РСЗВ Mars і САУ Gepard на своїй території. Зауважимо, це відбувалось в період, коли на сході України розпочався весняний наступ росіян.