Німеччина перенесе центр ремонту техніки для ЗСУ зі Словаччини
Торік ЗМІ повідомляли, що Словаччина блокує пропуск пошкодженої техніки для потреб Сил оборони через кордон
Німеччина евакуює центр ремонту великогабаритної військової техніки для України з території Словаччини. Перенести ремонтний хаб планують в Німеччину до кінця 2024 року. Про це повідомив новинний телеканал N-tv в середу, 18 грудня.
Речник Міністерства оборони Німеччини в коментарі журналістам причиною такого рішення назвав мінливі рамкові умови та іноді надзвичайно складні ремонтні роботи, які доводиться виконувати на пошкоджених машинах.
«Партнер НАТО Словаччина, яка межує з Україною, неодноразово демонструвала повільність операційних процедур ремонтного центру. Наприклад, виникали розбіжності в інтерпретації європейських митних правил», – ідеться в повідомленні.
У німецькому оборонному відомстві гарантували подальше технічне обслуговування українських систем озброєнь. Окрім Словаччини, підприємства з ремонту німецької військової техніки також представлені у Литві та в Україні.
Як зазначає видання T-Online, ремонтний центр у Словаччині працює з кінця 2022 року. Він розташований на території словацького міста Михайлівці, що у 40 км від українського кордону. На потужностях центру ремонтують пошкоджені під час бойових дій в Україні самохідні артилерійські установки Panzerhaubitze 2000, броньовані автомобілі Dingo, реактивні системи залпового вогню MARS II й зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.
Додамо, у лютому 2023 року видання Business Insider писало, що Словаччина тижнями не пускає у свою країну зброю з України, яку б мали відремонтувати в німецькому хабі не території країни. Аби якось розв'язати цю проблему, німецьке міністерство оборони нібито транспортувало пошкоджену зброю до хабу через сусідні країни ЄС та здійснювало частковий ремонт РСЗВ Mars і САУ Gepard на своїй території. Зауважимо, це відбувалось в період, коли на сході України розпочався весняний наступ росіян.