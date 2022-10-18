Атомна енергетика забезпечує лише близько 6% електроенергії у ФРН

Канцлер Німеччини Олаф Шольц наказав продовжити роботу всіх трьох атомних електростанцій до середини квітня через збитки, які викликана Росією енергетична криза завдає економіці, повідомляє BBC.

Ці три АЕС мали завершити роботу до кінця 2022 року. Укази Шольца скасували дії «зелених» у його коаліції, які хотіли, аби АЕС перебували в резерві, щоб використовувати їх лише при необхідності.

Німецьке видання Bild із посиланням на джерела в урядових колах, пише про дві АЕС.

Йдеться про Ізарську та Некарвестгаймську АЕС, які мали бути виведені з експлуатації до кінця 2022 року. Але після проведених у липні стрес-тестів було вирішено залишити їх підключеними до електромережі на довший час, аби уникнути перебоїв з електрикою.

Новина про продовження роботи АЕС з’явилася після того, як федеральний уряд Німеччини оголосив про пакет заходів на суму 65 мільярдів євро, щоб зменшити загрозу зростання цін на енергоносії.

У кінці минулого року в Німеччині вивели з експлуатації три АЕС. Лишилося в роботі ще всього три, але й їх хотіли законсервувати до кінця 2022. Припинення роботи трьома станціями, що лишилися, означатиме повну відмову німців від атомної енергетики.

Атомна енергетика забезпечує лише близько 6% електроенергії у ФРН. Рішення про поетапну відмову від неї в 2011 році ухвалила канцлерка Ангела Меркель на тлі аварії на Фукусімі в Японії.

Через спричинену діями Росії енергокризу ФРН перезапустила законсервовані вугільні електростанції, хоча план країни полягає у відмові від вугілля задля зеленої енергії.