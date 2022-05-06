Самохідна гармата-гаубиця Panzerhaubitze 2000 здатна стріляти на відстань до 40 км

Німеччина передасть Україні сім самохідних гармат-гаубиць Panzerhaubitze 2000. Про це у п’ятницю, 6 травня, з посиланням на Die Welt повідомила «Європейська правда».

Інформацію про передачу Україні гаубиць у п’ятницю, 6 травня, у Словаччині підтверлила міністерка оборони НІмеччини Крістін Ламбрехт. Гаубиці повинні бути поставлені з поточного ремонту. Німеччина також навчатиме українських військових використовувати цю зброю.

Panzerhaubitze 2000 – це самохідна гармата-гаубиця, розроблена німецьким концерном та прийнята на озброєння 1988 року. Вона складається зі ствола довжиною 52 калібра, автоматичної системи заряджання з боєкомплектом у 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Ці артилерійські установки здатні стріляти на відстань до 40 кілометрів.

Нагадаємо, що Німеччина вагалася, чи передавати Україні важке озброєння для оборони від російської армії. Уряд ФРН уникав прямих поставок в Україну, натомість пропонував передати зброю країнам-членам НАТО, якщо ті віддадуть свою техніку радянського зразка.

26 квітня уряд Німеччини дозволив передати Україні зенітні танки Gepard, озброєні двома 35-мм гарматами й радаром. Вони можуть вражати повітряні та наземні цілі.