Німеччина, Польща та Франція закликали повернути представників Росії до СЦКК

СвітКатерина Чурилова, 23 грудня3090

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Німеччина, Польща та Франція закликали повернути представників Росії до СЦКК
фото ілюстративне
Військові РФ на Донбасі

Німеччина, Польща та Франція закликали повернути російських офіцерів до Спільного центру з контролю й координації режиму припинення вогню на Донбасі (СЦКК).

Як повідомило «Радіо Свобода», у спільній заяві, підписаній канцлером Німеччини Анґелою Меркель і президентом Франції Еммануелем Макроном 23 грудня, також є заклик до сторін конфлікту на Донбасі щодо припинення порушень режиму тиші, оскільки немає альтернативи винятково мирному врегулюванню конфлікту.

Також Міністерство закордонних справ Польщі висловило стурбованість ситуацією з безпекою на Донбасі після того, як представники Росії вийшли зі складу Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) і закликало повернутись у СЦКК. Про це йдеться в заяві відомства, поширеній на його сайті в суботу, 23 грудня.

«Ми висловлюємо надію, що російська сторона вирішить негайно повернутися в СЦКК», - йдеться в заяві польського МЗС.

Як відомо, 14 грудня Міноборони Росії повідомило спостерігачів від ОБСЄ про намір відкликати своїх офіцерів зі складу СЦКК. Зокрема, відомство звинуватило українську сторону у «створенні нестерпних умов» для російських офіцерів.
Українські представники заявили, що виведення Росією своїх представників з СЦКК є спробою Кремля змусити Київ вести переговори з представниками сепаратистських угруповань «ДНР» і «ЛНР».

Нагадаємо, воєнні дії на Донбасі тривають від квітня 2014 року. Російська Федерація неодноразово заперечувала участь своїх військових у конфлікті, незважаючи на заяви України і Заходу. Кремль визнає тільки наявність так званих «добровольців» з РФ на Донбасі.

Спільний центр з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) - група з контролю за дотриманням мінського протоколу, до якої входять представники української та російської сторін, а також бойовиків ОРДЛО. Центр розпочав роботу 26 вересня 2014 року в місті Соледар Донецької області.

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