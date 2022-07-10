Німецькому міністру фінансів Крістіану Лінднеру не подобаються умови надання допомоги Україні

Німеччина вже понад місяць блокує пакет допомоги у розмірі 9 млрд євро, який має стати основною формою підтримки України з боку ЄС, пише італійське видання Corriere della Sera, інформує УНН.

За даними видання, німецькому міністру фінансів Крістіану Лінднеру не подобається, що Брюссель пропонує фінансувати допомогу Україні за рахунок загального європейського боргу.

Видання припускає, що ситуація могла стати однією з причин, що спонукали президента України Володимира Зеленського звільнити посла України у Німеччині Андрія Мельника.

Ідея про допомогу у розмірі 9 мільярдів, яка виникла у Комісії навесні, була підтверджена всіма лідерами ЄС наприкінці травня.

Проект передбачає надання Києву кредитів з необхідністю їх погашення через 25 років та де-факто безвідсоткових завдяки коштам, які сама Комісія залучить шляхом випуску на ринок боргових зобов'язань, гарантованих європейськими державами. Але Німеччина, найбільший із гарантів цієї форми єврооблігацій, виступає проти: після того, як вона дала свою згоду на саміті лідерів, тепер вона змінила рішення, пише видання.

Про те, що ЄС надасть Україні кредит у 9 млрд євро до кінця 2022 року, 11 червня повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Джерела стверджують, що виплати відсотків мають покривати з бюджету ЄС.