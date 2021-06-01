Міністр закордонних справ Німеччини Хайко Маас прокоментував заяву президента України Володимира Зеленського про постачання летальної зброї. Про це повідомляє агенція Reuters.

За словами німецького міністра, конфлікт на сході України «може бути вирішений тільки політичними засобами».

«Це залишиться орієнтиром нашої взаємодії з Україною, і ніяких змін не буде: поставки зброї не допоможуть», – додав він.

Раніше повідомлялось, що Україна звернулася до Німеччини з проханням надати сучасні зразки оборонного озброєння, за допомогою якого могла б захистити узбережжя Чорного моря в разі збройної агресії РФ.

Йдеться про боєголовки для протикорабельних ракет SeaSpear, зенітні знаряддя GDM-008 Millennium, а також безпілотні підводні системи SeaCat і SeaFox для виявлення і знешкодження морських мін.

Прохання аргументується тим, що після перекидання російських військ до українських кордонів і їх раптового «відведення», українське узбережжя Чорного моря залишається можливою мішенню для вторгнення РФ.