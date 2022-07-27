Профспілка авіакомпанії вимагає підвищення зарплати для 20 тис. працівників

Вранці у середу, 27 липня, наземний персонал німецької авіакомпанії Lufthansa почав страйк і оголосив про скасування майже всіх своїх рейсів у Німеччині.

Як повідомляє Deutsche Welle, наслідки цього відчують близько 134 тис. пасажирів, насамперед у великих аеропортах-хабах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена.

До попереджувального страйку у розпал туристичного сезону закликала профспілка Ver.di під час тарифної суперечки з керівництвом авіакомпанії.

Згідно з прес-релізом Lufthansa, в аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано 678 рейсів, що зачепить інтереси близько 92 тис. пасажирів, в аеропорту Мюнхена - 345 рейсів, що матиме вплив на 42 тис. пасажирів. Страйк має тривати до 6 ранку 28 липня.

Видання повідомляє, що профспілка Lufthansa вимагає підвищення заробітної плати приблизно для 20 тисяч співробітників авіакомпанії на 9,5 відсотка та встановлення мінімальної погодинної оплати праці у розмірі 13 євро.