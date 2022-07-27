Lufthansa скасувала понад тисячу авіарейсів через страйк персоналу
Страйк наземного персоналу авіакомпанії Lufthansa зачепив інтереси близько 134 тис. пасажирів
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Вранці у середу, 27 липня, наземний персонал німецької авіакомпанії Lufthansa почав страйк і оголосив про скасування майже всіх своїх рейсів у Німеччині.
Як повідомляє Deutsche Welle, наслідки цього відчують близько 134 тис. пасажирів, насамперед у великих аеропортах-хабах Франкфурта-на-Майні та Мюнхена.
До попереджувального страйку у розпал туристичного сезону закликала профспілка Ver.di під час тарифної суперечки з керівництвом авіакомпанії.
Згідно з прес-релізом Lufthansa, в аеропорту Франкфурта-на-Майні скасовано 678 рейсів, що зачепить інтереси близько 92 тис. пасажирів, в аеропорту Мюнхена - 345 рейсів, що матиме вплив на 42 тис. пасажирів. Страйк має тривати до 6 ранку 28 липня.
Видання повідомляє, що профспілка Lufthansa вимагає підвищення заробітної плати приблизно для 20 тисяч співробітників авіакомпанії на 9,5 відсотка та встановлення мінімальної погодинної оплати праці у розмірі 13 євро.
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