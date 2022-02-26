Німецький авіаперевізник Lufthansa щонайменше на тиждень зупиняє рейси до та з Росії, повідомила газета Frankfurter Allgemeine.

У компанії повідомили, що причиною зупинки стало російське вторгнення в Україну. Заборона діятиме щонайменше сім днів.

Літаки, які наразі перебувають у російському повітряному просторі, незабаром його залишать.

Нагадаємо, низка європейських країн закрила свій авіа простір для російських авіакомпаній. Першою про закриття повітряного простору для росіян заявила Британія - 24 лютого у новий пакет санкцій потрапила державна російська авіакомпанія «Аерофлот». У відповідь Росія заборонила рейси і транзит для усіх літаків, «пов’язаних з Британією», пише «Європейська правда». Згодом свій авіапростір для російських літаків закрили балтійські країни, Польща, Чехія, Румунія та Болгарія.

Крім того, увечері 26 лютого журналіст німецької телекомпанія ARD Маттіас Дайс повідомив, що весь Євросоюз планує перервати авіасполучення з Росією.