Бронемашина Mowag Eagle в Часовому Яру, лютий 2023 року

Приватна німецька компанія завезла в Україну одинадцять швейцарських бронеавтомобілів Eagle I попри те, що Швейцарія забороняє реекспортувати свою зброю в країни, які перебувають у стані війни. Загалом приватна німецька компанія, ім’я якої невідоме, купила 27 таких бронеавтомобілів.

Наприкінці березня 2023 року кілька ЗМІ повідомили, що в Україні було помічено бронемашину Eagle швейцарської компанії General Dynamics European Land Systems – Mowag. Такі бронемашини фотографи бачили у двох містах на Донеччині (зокрема – в Авдіївці). У результаті швейцарська влада ініціювала розслідування, результати якого стали відомі в середу, 21 червня, пише RTS.

Розслідування показало, що у 1990-х роках зі Швейцарії до Данії було експортовано 36 машин Eagle I, а у 2013-му Данія за згодою Швейцарії передала 27 цих машин приватній німецькій компанії. Ця компанія взяла на себе зобов'язання в декларації про нереекспорт не передавати 27 Eagle I третім особам за кордоном без попередньої письмової згоди Швейцарії.

Через п’ять років ці автомобілі стали власністю колишнього директора цієї компанії. 11 цих бронеавтомобілів згодом були реекспортовані в Україну з дозволу німецьких органів експортного контролю. Це сталось, оскільки новий керівник компанії вирішив, що на техніку не поширюється декларація про нереекспорт, бо транспортні засоби «демілітаризували».

У зв’язку з цим німецька компанія, назва якої не повідомляється, більше не зможе отримувати дозволи на експорт військової техніки зі Швейцарії.

Нагадаємо, що нейтралітет Швейцарії забороняє поставляти зброю безпосередньо в зони бойових дій. Це правило діє, навіть якщо інша країна купила зброю у Швейцарії: країни-покупці повинні підписати так звану декларацію про нереекспорт.